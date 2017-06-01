صادم.. تلميذ بالباكالوريا انتحر وترك رسالة مؤلمة لوالديه..وهذا هو مضمونها ﻿

أقدم تلميذ يدرس بالصف الثالث الثانوي''الباكالوريا''، بشنق نفسه بمنقطة بولاق الدكرور بمصر، يومه الأحد، مباشرة بعد إجرائه امتحان مادة الإنجليزية.

"شوف تيفي"



أقدم تلميذ يدرس بالصف الثالث الثانوي"الباكالوريا"، بشنق نفسه بمنقطة بولاق الدكرور بمصر، يومه الأحد، مباشرة بعد إجرائه امتحان مادة الإنجليزية.

وحسب موقع اليوم السابع المصري فإن التلميذ، ترك خطابا موجها لوالدته يطالبها بعدم الحزن عليه، وأنه تخلص من حياته لأن والده لا يحبه مثل باقى أشقائه، موضحا أي "اليوم السابع" أن قسم الشرطة، تلقى بلاغا يفيد بانتحار "م.ع" طالب بالصف الثالث الثانوى، تبين بعد انتقال رجال المباحث لمحل الواقعة وإجراء التحريات، أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، كما أنه راسب فى الامتحان العام الماضى.

وأضاف الموقع المصري أن التحريات، أفادت أن الطالب شنق نفسه داخل حمام الشقة، وترك خطابا بخط يده موجها لوالدته يطلب منها عدم الحزن عليه، وذكر بالخطاب أنه انتحر لعلمه أن والده لا يحبه مثل باقى أشقائه.