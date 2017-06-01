 صادم.. تلميذ بالباكالوريا انتحر وترك رسالة مؤلمة لوالديه..وهذا هو مضمونها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رامز تحت الأرض.. ظافر العابدين | بث مباشر | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض.. ظافر العابدين | بث مباشر

مؤلم..مغربية تفقد زوجها وسط الحرم المكي وها شنو وقع ليها فالعمرة بسبب شركة مغربية سياحية+صور | حوادث و حقوق

مؤلم..مغربية تفقد زوجها وسط الحرم المكي وها شنو وقع ليها فالعمرة بسبب شركة مغربية سياحية+صور

خطير.. تخريب قبر الزعيم التاريخي للإتحاد الإشتراكي بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط | بوليتيك

خطير.. تخريب قبر الزعيم التاريخي للإتحاد الإشتراكي بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط

قصة حب مثيرة لأقدم كوبل في العالم‎ | منوعات

قصة حب مثيرة لأقدم كوبل في العالم‎

مثير وبالصور.. شاهد لأول مرة أقدم مصحف مغربي | منوعات

مثير وبالصور.. شاهد لأول مرة أقدم مصحف مغربي

بالصور و الفيديو .. حمام نافورة البيضاء في أكياس بلاستيكية | مجتمع

بالصور و الفيديو .. حمام نافورة البيضاء في أكياس بلاستيكية

سائحان بلجيكيان أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بمراكش .. إليكم التفاصيل | حوادث و حقوق

سائحان بلجيكيان أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بمراكش .. إليكم التفاصيل

التضارب في أرقام المشاركين بالمسيرة الإحتجاجية بمدينة الرباط | بوليتيك

التضارب في أرقام المشاركين بالمسيرة الإحتجاجية بمدينة الرباط

صادم.. تلميذ بالباكالوريا انتحر وترك رسالة مؤلمة لوالديه..وهذا هو مضمونها | حوادث و حقوق

صادم.. تلميذ بالباكالوريا انتحر وترك رسالة مؤلمة لوالديه..وهذا هو مضمونها

الوطن غالي والخيانة رخيصة

صادم.. تلميذ بالباكالوريا انتحر وترك رسالة مؤلمة لوالديه..وهذا هو مضمونها

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 17:14 صادم.. تلميذ بالباكالوريا انتحر وترك رسالة مؤلمة لوالديه..وهذا هو مضمونها | حوادث و حقوق
صادم.. تلميذ بالباكالوريا انتحر وترك رسالة مؤلمة لوالديه..وهذا هو مضمونها
أقدم تلميذ يدرس بالصف الثالث الثانوي''الباكالوريا''، بشنق نفسه بمنقطة بولاق الدكرور بمصر، يومه الأحد، مباشرة بعد إجرائه امتحان مادة الإنجليزية.

"شوف تيفي"


أقدم تلميذ يدرس بالصف الثالث الثانوي"الباكالوريا"، بشنق نفسه بمنقطة بولاق الدكرور بمصر، يومه الأحد، مباشرة بعد إجرائه امتحان مادة الإنجليزية.

وحسب موقع اليوم السابع المصري فإن التلميذ، ترك خطابا موجها لوالدته يطالبها بعدم الحزن عليه، وأنه تخلص من حياته لأن والده لا يحبه مثل باقى أشقائه، موضحا أي "اليوم السابع" أن قسم الشرطة، تلقى بلاغا يفيد بانتحار "م.ع" طالب بالصف الثالث الثانوى، تبين بعد انتقال رجال المباحث لمحل الواقعة وإجراء التحريات، أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، كما أنه راسب فى الامتحان العام الماضى.

وأضاف الموقع المصري أن التحريات، أفادت أن الطالب شنق نفسه داخل حمام الشقة، وترك خطابا بخط يده موجها لوالدته يطلب منها عدم الحزن عليه، وذكر بالخطاب أنه انتحر لعلمه أن والده لا يحبه مثل باقى أشقائه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الباكالوريا مادة الانجليزية الصف الثانوي اليوم السابع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم..مغربية تفقد زوجها وسط الحرم المكي وها شنو وقع ليها فالعمرة بسبب شركة مغربية سياحية+صور | حوادث و حقوق

مؤلم..مغربية تفقد زوجها وسط الحرم المكي وها شنو وقع ليها فالعمرة بسبب شركة مغربية سياحية+صور

سائحان بلجيكيان أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بمراكش .. إليكم التفاصيل | حوادث و حقوق

سائحان بلجيكيان أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بمراكش .. إليكم التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تصريحات طريفة من مسيرة الرباط التضامنية مع حراك الريف..المُهم هي المشاركة | خارج البلاطو
منذ 16 ثانية

بالفيديو..تصريحات طريفة من مسيرة الرباط التضامنية مع حراك الريف..المُهم هي المشاركة

البقالي:حراك الريف هو حراك المغرب بأكمله و نطالب من خلال هذه المسيرة بإطلاق سراح المعتقلين | خارج البلاطو

البقالي:حراك الريف هو حراك المغرب بأكمله و نطالب من خلال هذه المسيرة بإطلاق سراح المعتقلين

التحميرة في الأسواق المغربية..مادة حمراء مغشوشة في رمضان..حضيو راسكم | روبورتاج

التحميرة في الأسواق المغربية..مادة حمراء مغشوشة في رمضان..حضيو راسكم

حارس أقدم نافورة في البيضاء غاضب..تْهجمو عليا و جمعو الحمام وداوه ..وهاشنو وقع | خارج البلاطو

حارس أقدم نافورة في البيضاء غاضب..تْهجمو عليا و جمعو الحمام وداوه ..وهاشنو وقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رامز تحت الأرض.. ظافر العابدين | بث مباشر | ثقافة و فنون
منذ 16 دقيقة

رامز تحت الأرض.. ظافر العابدين | بث مباشر

مؤلم..مغربية تفقد زوجها وسط الحرم المكي وها شنو وقع ليها فالعمرة بسبب شركة مغربية سياحية+صور | حوادث و حقوق

مؤلم..مغربية تفقد زوجها وسط الحرم المكي وها شنو وقع ليها فالعمرة بسبب شركة مغربية سياحية+صور

خطير.. تخريب قبر الزعيم التاريخي للإتحاد الإشتراكي بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط | بوليتيك

خطير.. تخريب قبر الزعيم التاريخي للإتحاد الإشتراكي بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط

قصة حب مثيرة لأقدم كوبل في العالم‎ | منوعات

قصة حب مثيرة لأقدم كوبل في العالم‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.