 عاجل:رسميا هذا هو عدد المتظاهرين بالرباط في مسيرة تضامنية مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده مدينة الحسيمة ﻿
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عاجل:رسميا هذا هو عدد المتظاهرين بالرباط في مسيرة تضامنية مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده مدينة الحسيمة

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 17:05 عاجل:رسميا هذا هو عدد المتظاهرين بالرباط في مسيرة تضامنية مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده مدينة الحسيمة | مجتمع
عاجل:رسميا هذا هو عدد المتظاهرين بالرباط في مسيرة تضامنية مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده مدينة الحسيمة
'' بين 12 ألف و15 ألف شخصا'': عدد المتظاهرين الذين شاركوا اليوم الأحد في المسيرة التي دعت إليها هيئات ومنظمات حقوقية ونقابية وجمعوية، وذلك تضامنا مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده الحسيمة كما أشارت إلى ذلك

شوف تيفي:

" بين 12 ألف و15 ألف شخصا": عدد المتظاهرين الذين شاركوا اليوم الأحد في المسيرة التي دعت إليها هيئات ومنظمات حقوقية ونقابية وجمعوية، وذلك تضامنا مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده الحسيمة كما أشارت إلى ذلك لاماب .

المتظاهرون رددوا شعارات تنادي أساسا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعتها ساكنة الحسيمة، منذ أزيد من سبعة أشهر، و بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك الاجتماعي.

الوقفة كانت كذلك نافدة انتقذ من خلالها المتظاهرون بشكل سلمي، أداء الحكومة في تدبير بعض القطاعات الحيوية من قبيل الصحة والتشغيل والتعليم والقضاء، وكذا بمقاربتها في التعامل مع حراك المطالبين بحقوقهم بالعديد من المناطق والجهات.

وتم في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة باب الأحد، وجابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وصولا إلى الواجهة الأمامية لمقر البرلمان، رفع لافتات تشدد على ضرورة تكريس مبادئ الحرية وتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ، فضلا عن محاربة الفساد واقتصاد الريع وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ما بات يسمى "بحراك الريف".


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مسيرة حراك الريف رمضان

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