مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة ﻿

تنظم الجالية المغربية المقيمة بكل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا، في هذه اللحظات مسيرات إحتجاجية أمام مقرات تابعة للإتحاد الأوربي بالدول المذكورة، طلبا لإطلاق سراح معتقلي الحسيمة.

شوف تيفي



تنظم الجالية المغربية المقيمة بكل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا، في هذه اللحظات مسيرات إحتجاجية أمام مقرات تابعة للإتحاد الأوربي بالدول المذكورة، طلبا لإطلاق سراح معتقلي الحسيمة.



ورفع مغاربة الخارج بأوربا، شعارات مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي رافق مجموعة من الأوراش التنموية بمدينة الحسيمة، ومشددين على وجوب إطلاق سراح كافة المعتقلين عقب الحراك الذي شهدته منطقة الريف مؤخرا.



وتأتي الوقفات التضامنية لمغاربة العالم بدعوة من جمعيات حقوقية ومدنية ينشط فيها مغاربة ينحدرون من منطقة الريف، بحضور حقوقيين ينتمون لجمعيات وأحزاب سياسية يسارية بإسبانبا وهولندا.





