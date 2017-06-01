 مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط | بوليتيك

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر | بوليتيك

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة

خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور | حوادث و حقوق

خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في رامز تحت الأرض

الوطن غالي والخيانة رخيصة

مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 16:59 مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة | بوليتيك
مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة
تنظم الجالية المغربية المقيمة بكل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا، في هذه اللحظات مسيرات إحتجاجية أمام مقرات تابعة للإتحاد الأوربي بالدول المذكورة، طلبا لإطلاق سراح معتقلي الحسيمة.

شوف تيفي

تنظم الجالية المغربية المقيمة بكل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا، في هذه اللحظات مسيرات إحتجاجية أمام مقرات تابعة للإتحاد الأوربي بالدول المذكورة، طلبا لإطلاق سراح معتقلي الحسيمة.

ورفع مغاربة الخارج بأوربا، شعارات مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي رافق مجموعة من الأوراش التنموية بمدينة الحسيمة، ومشددين على وجوب إطلاق سراح كافة المعتقلين عقب الحراك الذي شهدته منطقة الريف مؤخرا.

وتأتي الوقفات التضامنية لمغاربة العالم بدعوة من جمعيات حقوقية ومدنية ينشط فيها مغاربة ينحدرون من منطقة الريف، بحضور حقوقيين ينتمون لجمعيات وأحزاب سياسية يسارية بإسبانبا وهولندا.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإحتجاج الوقفات الريف الحقوقيين إسبانيا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط | بوليتيك

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر | بوليتيك

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

والدا ناصر الزفزافي يذرفان الدموع في مقدمة المسيرة الإحتجاجية المليونية بالرباط | بوليتيك

والدا "ناصر الزفزافي" يذرفان الدموع في مقدمة المسيرة "الإحتجاجية المليونية" بالرباط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو واقع بسبب حمام و نافورة كازا القديمة | خارج البلاطو
منذ 51 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو واقع بسبب حمام و نافورة كازا القديمة

خنشة كبيرة لقاوها فقادوس فيها جمجمة و عظام بشرية فكازا | خارج البلاطو

''خنشة'' كبيرة لقاوها فقادوس فيها جمجمة و عظام بشرية فكازا

دوزيم تدشن برمجتها الرمضانية بسرقة وقرصنة فنية موصوفة‎ | قنوات أخرى

دوزيم تدشن برمجتها الرمضانية بسرقة وقرصنة فنية موصوفة‎

بالفيديو..الدلاح يصدم أصحاب الفتنة بالمغرب وها كيفاش‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..الدلاح يصدم أصحاب الفتنة بالمغرب وها كيفاش‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.