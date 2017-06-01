الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور، خلال الأسبوع الجاري بعقوبة ''الإعـدام'' في حق شخص في عقده الثالث، تورط في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق صديقه بجماعة تليليت ضواحي

"شوف تيفي"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور، خلال الأسبوع الجاري بعقوبة "الإعـدام" في حق شخص في عقده الثالث، تورط في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق صديقه بجماعة تليليت ضواحي مدينة الدريوش.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن ظروف وملابسات الجريمة، كانت غامضة، مشيرا إلى أن الجريمة والتي جرت فصولها في 25 دجنبر الماضي بجماعة تيليلت القروية، راح ضحيتها "ط.م" البالغ من العمر قيد حياته 26 سنة، والذي عثر عليه بمنطقة خلاء جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء بعد أن تعرض لطعنات مميتة بواسطة سكين.

وأضاف المصدر ذاته أن الجاني كان قد سلم نفسه لدى مصالح الدرك الملكي بمركز مدينة بن الطيب يومين بعد تنفيذه للجريمة الشنعاء، حيث أعترف أمام قاضي التحقيق بعد عرضه على النيابة بالعامة بالجريمة وكل التهم المنسوبة إليه.



