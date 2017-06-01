العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط ﻿

رغم إعلان عدد من المنظمات السياسية والحقوقية والجمعوية، مشاركتها في ''المسيرة الحاشدة '' بالعاصمة الرباط اليوم الأحد، لكن جماعة العدل والإحسان عرفت كيف تستغل الوضع القائم بالحسيمة و نزلت بكل قوتها

شوف تيفي

رغم إعلان عدد من المنظمات السياسية والحقوقية والجمعوية، مشاركتها في "المسيرة الحاشدة " بالعاصمة الرباط اليوم الأحد، لكن جماعة العدل والإحسان عرفت كيف تستغل الوضع القائم بالحسيمة و نزلت بكل قوتها لثتبت أنها قادرة على فرض ذاتها بالشارع، أمام ضعف المركزيات النقابية والأحزاب اليسارية التي اختفت عن الأنظار و عن المشهد الإحتجاجي منذ 20 فبراير.

وتشير آخر المعطيات أن 90 في المائة من المشاركين في مسيرة اليوم ينتموت لجماعة العدل والإحسان وطنيا، حيث قام مسؤولوا الجماعة بتجييش منخرطيهم وطنيا ونقلهم عبر حافلات بشكل جماعي من المدن والقرى نحو العاصمة الرباط، للإحتجاج على إعتقال نشطاء حراك الريف، وسط أخبار تتحدث عن وجود أهداف غير معلنة وهي الركوب على الأوضاع المتأزمة في مدينة الحسيمة منذ وفاة سماك الحسيمة "محسن فكري".

ويظهر منذ النظرة الأولى سيطرة أعضاء الجماعة على الشعارات المرفوعة وكذا سيطرتهم على اللوجستيك الخاص بالشكل الإحتجاجي، حيث ثم رفض ومنع بعض الوجوه السياسية والنقابية من تقدم المسيرة الإحتجاجية التي بقيت حصرية على قادة الجماعة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات قوية وتحذيرية لمن أسموه "بالمخزن" يؤكدون فيها مطالبتهم ب"إطلاق سراح المعتقلين، والتوزيع العادل للثروات، وإصلاحات دستورية..."في إعادة لسيناريو وقفات ومسيرات حركة 20 فبراير من سنة 2011.