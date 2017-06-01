 العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط | بوليتيك

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر | بوليتيك

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة

خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور | حوادث و حقوق

خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في رامز تحت الأرض

الوطن غالي والخيانة رخيصة

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 16:29 العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط | بوليتيك
العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط
رغم إعلان عدد من المنظمات السياسية والحقوقية والجمعوية، مشاركتها في ''المسيرة الحاشدة '' بالعاصمة الرباط اليوم الأحد، لكن جماعة العدل والإحسان عرفت كيف تستغل الوضع القائم بالحسيمة و نزلت بكل قوتها

شوف تيفي

رغم إعلان عدد من المنظمات السياسية والحقوقية والجمعوية، مشاركتها في "المسيرة الحاشدة " بالعاصمة الرباط اليوم الأحد، لكن جماعة العدل والإحسان عرفت كيف تستغل الوضع القائم بالحسيمة و نزلت بكل قوتها لثتبت أنها قادرة على فرض ذاتها بالشارع، أمام ضعف المركزيات النقابية والأحزاب اليسارية التي اختفت عن الأنظار و عن المشهد الإحتجاجي منذ 20 فبراير.

وتشير آخر المعطيات أن 90 في المائة من المشاركين في مسيرة اليوم ينتموت لجماعة العدل والإحسان وطنيا، حيث قام مسؤولوا الجماعة بتجييش منخرطيهم وطنيا ونقلهم عبر حافلات بشكل جماعي من المدن والقرى نحو العاصمة الرباط، للإحتجاج على إعتقال نشطاء حراك الريف، وسط أخبار تتحدث عن وجود أهداف غير معلنة وهي الركوب على الأوضاع المتأزمة في مدينة الحسيمة منذ وفاة سماك الحسيمة "محسن فكري".

ويظهر منذ النظرة الأولى سيطرة أعضاء الجماعة على الشعارات المرفوعة وكذا سيطرتهم على اللوجستيك الخاص بالشكل الإحتجاجي، حيث ثم رفض ومنع بعض الوجوه السياسية والنقابية من تقدم المسيرة الإحتجاجية التي بقيت حصرية على قادة الجماعة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات قوية وتحذيرية لمن أسموه "بالمخزن" يؤكدون فيها مطالبتهم ب"إطلاق سراح المعتقلين، والتوزيع العادل للثروات، وإصلاحات دستورية..."في إعادة لسيناريو وقفات ومسيرات حركة 20 فبراير من سنة 2011.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المعتقلين الحكومة حركة 20 فبراير الرباط شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر | بوليتيك

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

والدا ناصر الزفزافي يذرفان الدموع في مقدمة المسيرة الإحتجاجية المليونية بالرباط | بوليتيك

والدا "ناصر الزفزافي" يذرفان الدموع في مقدمة المسيرة "الإحتجاجية المليونية" بالرباط

بالصورة.. رئيس جمعية الوحدة المغاربية الموريتانية في ضيافة عبد الإله بن كيران | بوليتيك

بالصورة.. رئيس جمعية الوحدة المغاربية الموريتانية في ضيافة عبد الإله بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو واقع بسبب حمام و نافورة كازا القديمة | خارج البلاطو
منذ 50 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو واقع بسبب حمام و نافورة كازا القديمة

خنشة كبيرة لقاوها فقادوس فيها جمجمة و عظام بشرية فكازا | خارج البلاطو

''خنشة'' كبيرة لقاوها فقادوس فيها جمجمة و عظام بشرية فكازا

دوزيم تدشن برمجتها الرمضانية بسرقة وقرصنة فنية موصوفة‎ | قنوات أخرى

دوزيم تدشن برمجتها الرمضانية بسرقة وقرصنة فنية موصوفة‎

بالفيديو..الدلاح يصدم أصحاب الفتنة بالمغرب وها كيفاش‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..الدلاح يصدم أصحاب الفتنة بالمغرب وها كيفاش‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط | بوليتيك

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.