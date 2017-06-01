مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
لقي شاب في عقده الثاني، أمس السبت، حتفه غرقا بنهر أبي رقراق على مستوى منطقة الولجة بسلا، حسب ما علم لدى السلطات المحلية بالمدينة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إخراج جثة الغريق بعد مرور ساعتين على غرقه، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمدينة.
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