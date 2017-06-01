عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ﻿

في جديد أزمة الدول الخليجية،دعا الملك محمد السادس، جميع الأطراف إلى مزيد من الحكمة، من أجل تهدئة الوضع، وتجاوز هذه الأزمة، من خلال إصلاح المسببات التي قادت إليها، وفق الروح التي طالما سادت داخل

"شوف تيفي"



في جديد أزمة الدول الخليجية،دعا الملك محمد السادس، جميع الأطراف إلى مزيد من الحكمة، من أجل تهدئة الوضع، وتجاوز هذه الأزمة، من خلال إصلاح المسببات التي قادت إليها، وفق الروح التي طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي.



و حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يومه الأحد ،كشفت أن الملك محمد السادس، ومنذ تأزم العلاقات بين الدول الخليجية، قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف.



و أعرب البلاغ عن استعداد المغرب ، إذا ما وافقت الأطراف، فتح حوار هادئ ورصين، قوامه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبدان، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات.



وأوضح البلاغ أن الوزارة المملكة المغربية تتابع بانشغال بالغ، تدهور العلاقات خلال الأيام الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الخليجية و على رأسها السعودية قطعت علاقاتها مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب و التطرف.





