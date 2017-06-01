كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة ﻿

عرفت منطقة المسيرة بالقرب من الدائرة الأمنية رقم 11 بمدينة القنيطرة قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بدراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور''.

"شوف تيفي":

عرفت منطقة المسيرة بالقرب من الدائرة الأمنية رقم 11 بمدينة القنيطرة قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بدراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن هذا الحادث الخطير، تسببب في انقلاب الدراجة النارية، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطيرة جدا.

وأضاف المصدر ذاته أن السائق الذي أصيب خلال هذا الحادث، تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.



