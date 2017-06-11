 خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة | بوليتيك

مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط | بوليتيك

العدل والإحسان تستغل ملف الحسيمة وتستعرض عضلاتها في مسيرة الرباط

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر | بوليتيك

عاجل ورسميا..هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة

خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور | حوادث و حقوق

خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو

الوطن غالي والخيانة رخيصة

خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 15:30 خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور | حوادث و حقوق
خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور
شهد شارع الحسن الثاني بمدينة الرباط في الساعات الأولى من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة جدا، عقب اصطدام سيارة بحاجز حديدي يوجد بممر الراجلين.

"شوف تيفي"

شهد شارع الحسن الثاني بمدينة الرباط في الساعات الأولى من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة جدا، عقب اصطدام سيارة بحاجز حديدي يوجد بممر الراجلين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مجموعة من المواطنين، تدخلوا وأخرجوا الشخصين من السيارة ليتبين لهم بأنهما في حالة غير طبيعية و هو ما أثار سخط وغضب العديد منهم والذين صرخوا بلسان واحد "الشوهة "إحتجاجا منهم على الحالة التي كان عليها أصحاب السيارة خلال الحادثة بالرغم من أن الشهر الجاري هو شهر صيام.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بمنع المواطنين من القيام بأي تصرف غير محسوب، بينما تم نقل الشخصين اللذين كانا بالسيارة إلى إحدى المستفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيارة الرباط شارع الحسن الثاني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة بوادي أبي رقراق بسلا..وهذه هي التفاصيل

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بين طوبس وتريبورتور بالقنيطرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو واقع بسبب حمام و نافورة كازا القديمة | خارج البلاطو
منذ 55 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو واقع بسبب حمام و نافورة كازا القديمة

خنشة كبيرة لقاوها فقادوس فيها جمجمة و عظام بشرية فكازا | خارج البلاطو

''خنشة'' كبيرة لقاوها فقادوس فيها جمجمة و عظام بشرية فكازا

دوزيم تدشن برمجتها الرمضانية بسرقة وقرصنة فنية موصوفة‎ | قنوات أخرى

دوزيم تدشن برمجتها الرمضانية بسرقة وقرصنة فنية موصوفة‎

بالفيديو..الدلاح يصدم أصحاب الفتنة بالمغرب وها كيفاش‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..الدلاح يصدم أصحاب الفتنة بالمغرب وها كيفاش‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة | بوليتيك
منذ 6 دقائق

مسيرات إحتجاجية بأوربا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مدينة الحسيمة

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج | بوليتيك

عاجل و رسميا: الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف أزمة الخليج

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

الإعدام في حق شخص قتل صديقه بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.