خطير..شخصان في حالة غير طبيعية يتسببان في حادثة سير خطيرة جدا بالرباط وها شنو دارو المواطنين+فيديو وصور ﻿

شهد شارع الحسن الثاني بمدينة الرباط في الساعات الأولى من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة جدا، عقب اصطدام سيارة بحاجز حديدي يوجد بممر الراجلين.

"شوف تيفي"

شهد شارع الحسن الثاني بمدينة الرباط في الساعات الأولى من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة جدا، عقب اصطدام سيارة بحاجز حديدي يوجد بممر الراجلين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مجموعة من المواطنين، تدخلوا وأخرجوا الشخصين من السيارة ليتبين لهم بأنهما في حالة غير طبيعية و هو ما أثار سخط وغضب العديد منهم والذين صرخوا بلسان واحد "الشوهة "إحتجاجا منهم على الحالة التي كان عليها أصحاب السيارة خلال الحادثة بالرغم من أن الشهر الجاري هو شهر صيام.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بمنع المواطنين من القيام بأي تصرف غير محسوب، بينما تم نقل الشخصين اللذين كانا بالسيارة إلى إحدى المستفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.



