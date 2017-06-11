 بالصور.. الطريق تقتل من جديد .. قتيلان في واحدة من أبشع الحوادث بـ"الدريوش ﻿
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بالصور.. الطريق تقتل من جديد .. قتيلان في واحدة من أبشع الحوادث بـ"الدريوش

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 15:16 بالصور.. الطريق تقتل من جديد .. قتيلان في واحدة من أبشع الحوادث بـالدريوش | حوادث و حقوق
بالصور.. الطريق تقتل من جديد .. قتيلان في واحدة من أبشع الحوادث بـ"الدريوش
لازالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا،حيث فارق سائق دراجة نارية ومرافقه الحياة زوال أمس السبت ، إثر حادثة سير مروعة، بعد أن صدمتهما سيارة لنقل البضائع من نوع ''مرسيدس 207'' على مستوى منطقة ''دوار اجديد'' , على

شوف تيفي :


لازالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا،حيث فارق سائق دراجة نارية ومرافقه الحياة زوال أمس السبت ، إثر حادثة سير مروعة، بعد أن صدمتهما سيارة لنقل البضائع من نوع "مرسيدس 207" على مستوى منطقة "دوار اجديد" , على بعد أمتار معدودات من المدخل الشرقي لمدينة الدريوش.

و أفادت مصادر محلية أن الحادث الأليم نتج عن اصطدام قوي بين سائق الدراجة النارية والسيارة , أصيب على إثرها بإصابة و جروح بليغة على مستوى الرأس وباقي أنحاء جسده عجلت بمصرعه على الفور.

و أكدت المصادر ذاتها أن مرافق الضحية أصيب بدوره بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة للمستعجلات، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليها ، وقد تم إيداع جثة الهالكين بمستودع الأموات بالمستشفى الحسني لمدينة الناظور.

و أكدت المصادر أنه فور علمها بالحادث هرعت إلى عين المكان عناصر من الدرك الملكي من أجل معاينة مكان الحادث وفتح تحقيق في النازلة .



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الدريوش حادثة سير مروعة جروح بليغة المستشفى الحسني

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