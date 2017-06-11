بالصور.. الطريق تقتل من جديد .. قتيلان في واحدة من أبشع الحوادث بـ"الدريوش ﻿

شوف تيفي :
لازالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا،حيث فارق سائق دراجة نارية ومرافقه الحياة زوال أمس السبت ، إثر حادثة سير مروعة، بعد أن صدمتهما سيارة لنقل البضائع من نوع "مرسيدس 207" على مستوى منطقة "دوار اجديد" , على بعد أمتار معدودات من المدخل الشرقي لمدينة الدريوش.
و أفادت مصادر محلية أن الحادث الأليم نتج عن اصطدام قوي بين سائق الدراجة النارية والسيارة , أصيب على إثرها بإصابة و جروح بليغة على مستوى الرأس وباقي أنحاء جسده عجلت بمصرعه على الفور.
و أكدت المصادر ذاتها أن مرافق الضحية أصيب بدوره بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة للمستعجلات، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليها ، وقد تم إيداع جثة الهالكين بمستودع الأموات بالمستشفى الحسني لمدينة الناظور.
و أكدت المصادر أنه فور علمها بالحادث هرعت إلى عين المكان عناصر من الدرك الملكي من أجل معاينة مكان الحادث وفتح تحقيق في النازلة .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.