والدا "ناصر الزفزافي" يذرفان الدموع في مقدمة المسيرة "الإحتجاجية المليونية" بالرباط ﻿

لم يستطع والدا ''ناصر الزفزافي'' تمالك نفسيهما وهما يتقدمان المسيرة الإحتجاجية المليونية التي تتجه في هذه اللحظات من ساحة باب الأحد نحو مقر البرلمان بالرباط، وسط شعارات قوية أعادت ذكريات حركة 20

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لم يستطع والدا "ناصر الزفزافي" تمالك نفسيهما وهما يتقدمان المسيرة الإحتجاجية المليونية التي تتجه في هذه اللحظات من ساحة باب الأحد نحو مقر البرلمان بالرباط، وسط شعارات قوية أعادت ذكريات حركة 20 فبراير.



وبدا والدا "ناصر الزفزافي" متأثرين بالحشود الغفيرة التي حلت من جميع المدن المغربية تقريبا، لإعلان الإستعداد العودة للشارع مجددا، دفاعا عن "الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية" بعد سلسلة الإعتقالات التي شهدتها منطقة الريف مؤخرا، وعلى رأسها إعتقال "الزفزافي" ونشطاء حراك الريف.



وإلى جانب والدا "ناصر الزفزافي" يحضر كذلك أفراد من عائلات معتقلي حراك الريف الذين وصب عددهم حسب آخر المعطيات إلى 109 معتقل موزعين بين سجن الحسيمة وسجن عكاشة ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.





