عاجل و بالصور: ''خنشة'' كبيرة لقاوها فقادوس فكازا فيها جمجمة و عظام بشرية + تفاصيل جديدة ﻿

متابعة منا لواقعة العثور على أشلاء و عظام بشرية داخل قناة للصرف الصحي بدرب عمر اليوم الأحد، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ،أن العظام و الجمجمة تعود لطفل قُتل بطريقة بشعة قبل حوالي سنة.

شوف تيفي:م غ/ك ع

متابعة منا لواقعة العثور على أشلاء و عظام بشرية داخل قناة للصرف الصحي بدرب عمر اليوم الأحد، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ،أن العظام و الجمجمة تعود لطفل قُتل بطريقة بشعة قبل حوالي سنة.

و تعود تفاصيل هذه الحادثة، عندما اشتكى سكان زنقة الملح بدرب عمر من انسداد في قنوات الصرف الصحي بالحي ،قبل أن تحل إلى عين المكان عناصر التدخل التابعة لليدك التي باشرت تدخلها قبل أن يتوقف العمال من هول الصدمة بعد عثورهم على جمجمة و أشلاء بشرية.

و فور علمها بالحادث، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان و فتحت تحقيقا في الموضوع



و سنعود لتفاصيل هذه الواقعة بالفيديو..



