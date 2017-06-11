بالصورة.. رئيس جمعية الوحدة المغاربية الموريتانية في ضيافة عبد الإله بن كيران ﻿

قام رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية ''شيخاني ولد الشيخ'' بزيارة لعبد الإله بنكيران في منزله بالرباط ، لإهدائه كتابه الذي صدر مؤخرا تحت عنوان ''موريتاني مريد للملك''.

شوف تيفي



قام رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية "شيخاني ولد الشيخ" بزيارة لعبد الإله بنكيران في منزله بالرباط ، لإهدائه كتابه الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "موريتاني مريد للملك".



وحسب بلاغ صحفي توصلت به "شوف تيفي"، أكد رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية على خصوصية المجتمع الموريتاني والمغربي الذي يتميز بنفس الخصوصيات والعادات وفي مقدمة تلك الروابط العريقة مدارس التصوف السني التي تحفظ لهذه البلدان أمنها الروحي والفكري وتحافظ على نشر ثقافة السلام بالتآخي فيما بين أفراد المجتمعات معتبرا ذلك صمام أمان لموريتانيا والمغرب ضد الفكر المتطرف.



ووجه رئيس الجمعية رسالة إلى عبد الإله بنكيران بخصوص إهدائه كتاب "موريتاني مريد للملك" تطرق فيها رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية "للإشادة الملكية بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي تمتع بها عبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة مؤكدا بأن العلاقات الموريتانية المغربية في حصن حصين ضد تهديدات الخصوم".



