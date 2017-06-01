عاجل.. هذا ما قررته قطر بخصوص المقيمين بها المنحدرين من الدول التي أعلنت مقاطعتها ﻿

كشفت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، يومه الأحد، أن قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها.

"شوف تيفي"



كشفت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، يومه الأحد، أن قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها.

وقالت الوزارة المذكورة في هذا البيان "إن قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر".

وأضافت الوزارة "إن لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم".

تجدر الإشارة إلى أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنوا بداية الأسبوع الجاري قطع علاقاتهم مع الدوحة ، وطالبوا مواطنيها بمغادرة قطر.