عاجل: شوفو أشنو لقاو فقادوس فكازا..جمجمة+ عظام بشرية.. وهذه التفاصيل الصادمة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أنه تم العثور قبل قليل من يومه الأحد على جمجمة بشرية و أشلاء عظام استنفرت المصالح الأمنية التي حجت إلى منطقة درب عمر بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ/ك ع

علمت" شوف تيفي" أنه تم العثور قبل قليل من يومه الأحد على جمجمة بشرية و أشلاء عظام استنفرت المصالح الأمنية التي حجت إلى منطقة درب عمر بالدار البيضاء.

و تعود تفاصيل هذه الحادثة، عندما اشتكى سكان زنقة لطيفي المكي بدرب عمر من انسداد في قنوات الصرف الصحي بالحي ،قبل أن تحل إلى عين المكان عناصر التدخل التابعة لليدك التي باشرت تدخلها قبل أن يتوقف العمال من هول الصدمة بعد عثورهم على جمجمة و أشلاء بشرية.

و فور علمها بالحادث، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان و فتحت تحقيقا في الموضوع



و سنعود لتفاصيل هذه الواقعة لاحقا..





