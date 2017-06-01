كتعوم بالمايو فشاطئ عين الذئاب فرمضان.. شوفو أشنو دارو ليها ﻿

عاشت قبل قليل فتاة تبلغ حوالي 24 سنة رعبا كبيرا بعدما تدخل بعض الشباب ونعتوها بأبشع عبارات السب و القذف، بسبب ارتدائها لباس البحر في شاطئ عين الذئاب نهار رمضان.

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عاشت قبل قليل فتاة تبلغ حوالي 24 سنة رعبا كبيرا بعدما تدخل بعض الشباب ونعتوها بأبشع عبارات السب و القذف، بسبب ارتدائها لباس البحر في شاطئ عين الذئاب نهار رمضان.

و قد استنكر رواد شاطئ عين الذئاب تصرف هذه الشابة التي لم تحترم حرمة شهر رمضان و استلقت تحت أشعة الشمس الحارقة بلباس البحر "مايو".





