كتعوم بالمايو فشاطئ عين الذئاب فرمضان.. شوفو أشنو دارو ليها ﻿

شوف تيفي:
عاشت قبل قليل فتاة تبلغ حوالي 24 سنة رعبا كبيرا بعدما تدخل بعض الشباب ونعتوها بأبشع عبارات السب و القذف، بسبب ارتدائها لباس البحر في شاطئ عين الذئاب نهار رمضان.
و قد استنكر رواد شاطئ عين الذئاب تصرف هذه الشابة التي لم تحترم حرمة شهر رمضان و استلقت تحت أشعة الشمس الحارقة بلباس البحر "مايو".
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