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توافد الآلاف من المحتجين إلى العاصمة الرباط طلبا للإفراج عن معتقلي الريف ومحاربة الفساد

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 13:40 توافد الآلاف من المحتجين إلى العاصمة الرباط طلبا للإفراج عن معتقلي الريف ومحاربة الفساد | بوليتيك
توافد الآلاف من المحتجين إلى العاصمة الرباط طلبا للإفراج عن معتقلي الريف ومحاربة الفساد
يشهد باب الأحد بالعاصمة الرباط منذ ظهر اليوم الأحد تقاطر العديد من وفود المحتجين من مختلف المدن المغربية، تلبية للنداء الذي أطلقته جمعيات حقوقية وجمعوية ونقابية بهدف تنظيم ''مليونية'' تطالب ''تطالب

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يشهد باب الأحد بالعاصمة الرباط منذ ظهر اليوم الأحد تقاطر العديد من وفود المحتجين من مختلف المدن المغربية، تلبية للنداء الذي أطلقته جمعيات حقوقية وجمعوية ونقابية بهدف تنظيم "مليونية" تطالب "تطالب بالكرامة والحرية والعدالة والإجتماعية".

وبدأ المتظاهرون في هذه اللحظات رفع شعارات تطالب "بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وإطلاق سراح كافة المعتقلين بما فيهم رفاق "ناصر الزفزافي"، حيث حضر وفد من مدينة الحسيمة يمثل عائلات المعتقلين.

ويراهن منظموا المسيرة الإحتجاجية، على مشاركة أزيد من مليون مواطن، في محاولة للضغط على الحكومة التي إتفقت جميع الهيئات الداعية للمسيرة الإحتجاجية، بكونها عاجزة عن تدبير المرحلة، بل زادت من تفاقم المشاكل الإجتماعية والإقتصادية، خاصة بعد بلاغها الذي وصف بعص سكان الريف بالإنفصاليين.


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