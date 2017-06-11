ياربي السلامة.. حادثة سير مؤلمة أمام مسجد بمدينة طنجة+صور ﻿

شهد حي الجيراري بمدينة طنجة وبالتحديد أمام مسجد التوبة ليلة السبت الأحد، حادثة سير جد مروعة، عقب وقوع اصطدام بين 6 سيارات، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة جدا.

"شوف تيفي"

شهد حي الجيراري بمدينة طنجة وبالتحديد أمام مسجد التوبة ليلة السبت الأحد، حادثة سير جد مروعة، عقب وقوع اصطدام بين 6 سيارات، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة جدا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة حفيفة، كانت تسير بسرعة جنونية اصطدمت بسيارة أخرى، قبل أن تتطور الأمور عقب وقوع اصطدام ثاني بين سيارات بالمكان نفسه.

وأكد المصدر ذاته أن الحادثة خلفت خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أن المصابين الأربعة تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.