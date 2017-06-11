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بالصور : لغز سرقة شقق حي سكني مشهور يُحير ساكنة مراكش والأمن يدخل على الخط

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 13:14 بالصور : لغز سرقة شقق حي سكني مشهور يُحير ساكنة مراكش والأمن يدخل على الخط | حوادث و حقوق
بالصور : لغز سرقة شقق حي سكني مشهور يُحير ساكنة مراكش والأمن يدخل على الخط
عبر عدد من سكان إقامة ''تاركة البساتين'' بمدينة النخيل مراكش عن استيائهم من سلسلة عمليات السرقة التي أصبحت تتعرض لها عدد من العمارات بالإقامة التي تضم حوالي 5000 شقة، منذ الجمعة الماضي .

شوف تيفي:  الفطواكي عبدالقادر

 

عبر عدد من سكان إقامة "تاركة البساتين" بمدينة النخيل مراكش عن استيائهم من سلسلة عمليات السرقة التي أصبحت تتعرض لها عدد من العمارات بالإقامة التي تضم حوالي 5000 شقة، منذ الجمعة الماضي .

و أكد مصدر موثوق من داخل الإقامة المذكورة أن سيدة قاطنة بالبيضاء حلت مساء الجمعة الماضي بشقتها  بالمشروع ذاته لتتفاجأ بأن قفل شقتها مكسور بعد أن سرقت العديد من الأغراض والمحتويات النفيسة من داخل المنزل , و أضاف ذات المصدر أن ساكنا آخر تفاجأ بدوره بعد عودته من المسجد أمس السبت بأن شقته سرق منها جهاز التلفاز بشاشات مسطحة و أموال و عدد من المحتويات .

و أشارت ذات المصدر أن شقة أخرى سرقت منتصف الأسبوع الجاري حيث عمد اللصوص إلى سرقة حاسوب شخصي و حلي ذهبية بالإضافة إلى مبالغ مهمة , و قد حلت عناصر الشرطة القضائية و فرقة الشرطة العلمية التي رفعت البصمات وباشرت عملها من أجل فك لغز هاته السلسلة من عمليات السرقة و التي روعت ساكنة هذه الإقامة .

و أضاف المصدر أن السكان يشتكون من العدد القليل من حراس الأمن الخاص و الذين لا يلبون طلبات عدد شقق المشروع و المكون من 3 أشطر مناشدين كل المسؤولين الأمنين بالمدينة من أجل توفير الأمن لهم و لممتلكاتهم .

 

 

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تاركة البساتين شوف تيفي حراس الأمن الخاص عمليات السرقة

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