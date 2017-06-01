رائع..مغاربة يطلقون على الفايسبوك حملة لإسعاد الأطفال الفقراء تحت شعار''كسوة العيد بـ 50 درهم'' ﻿

قرر مجموعة من الشباب المنحدرين من مدينة سلا إطلاق حملة تبرعات عبر الفايسبوك، تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوب أطفال الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك من خلال تمكينهم من ملابس العيد.

"شوف تيفي"



قرر مجموعة من الشباب المنحدرين من مدينة سلا إطلاق حملة تبرعات عبر الفايسبوك، تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوب أطفال الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك من خلال تمكينهم من ملابس العيد.

وأطلق هؤلاء الشباب على هذه الحملة اسم "كسوة العيد بـ 50 درهم"، موضحين بأن منح هذه التبرعات سيكون قرب أحد المساجد المعروفة بمدينة سلا، وهو الأمر الذي جعل آلاف النشطاء يتفاعلون مع هذه البادرة الإنسانية الرائعة، موضحين أن هذه الحملة تعتبر فرصة للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة للمساهمة.

وأكد العديد من النشطاء استعدادهم لإطلاق حملات مشابهة، حتى يتم إدخال الفرحة لقلوب جميع الأطفال خلال عيد الفطر الذي تفصلنها عنه أيام قليلة.



