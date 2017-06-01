بالفيديو : كاوري فرشخ مواطن مغربي وتعرى وحيح فحضور البوليس فمراكش ﻿

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك شريطا يظهر اعتداء مواطن من جنسية أجنبية على آخر مغربي بمدينة مراكش .

شوف تيفي:



تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك شريطا يظهر اعتداء مواطن من جنسية أجنبية على آخر مغربي بمدينة مراكش .



و يظهر شريط مدته دقيقتين اعتداء أحد السياح الأجانب على مواطن مغربي كان على متن دراجة نارية بأحد المدارات بمدينة مراكش, حيث أوضح الشريط أن اعتداء بدنيا مفترضا مارسه المواطن الأجنبي القوي البنية والذي كان عاري الجسد , في حين ظهر المواطن المغربي وهو ملقا على الأرض إلى جانب دراجته النارية , بعدما تعرض ربما للضرب.



المواطن الأجنبي الذي بدا في قمة الغضب واصل اعتداءه اللفظي على غريمه محاولا مواصلة الاعتداء عليه بحضور رجال الأمن ، الذين لم يحركوا ساكنا وسط استياء عدد من المواطنين الذين حضروا الواقعة .



و قد أثار الشريط المنشور زوبعة من الانتقادات بخصوص المعاملة التفضيلية التي يستفيد منها الأجانب و الذين يتجاوزون القانون في كثير من الأحيان.