خطير وغير سار لعشاق شوكولاتة غلاكسي: منعها في العديد من الدول بسبب احتوائها على هذه الجرثومة ﻿

أعلنت شركة مارس لصناعة الشوكولاتة، أمس السبت، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل غلاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق لاحتمال احتوائها على جرثومة تسمى ''السالمونيلا''.

"شوف تيفي"

أعلنت شركة مارس لصناعة الشوكولاتة، أمس السبت، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل غلاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق لاحتمال احتوائها على جرثومة تسمى "السالمونيلا".

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الشركة حذرت من أن المنتجات المطروحة للبيع في بريطانيا وإيرلندا قد تهدد صحة الإنسان وبالتالي لا يجب تناولها.

وأوضحت الوكالة الروسية أن قرار السحب، جاء بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السالمونيلا في مكونات الشوكولاتة، وقد قالت الشركة "نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع".

وطالبت شركة "مارس" من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا سحب المنتجات المصابة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة صُنعت في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير غربي لندن.

تجدر الإشارة إلى أن "السالمونيلا" عبارة عن جرثومة عضوية منتشرة في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، تنتقل العدوى بها عن طريق الفم، من خلال تناول أغذية، أو مياه ملوثة بالجرثومة، وتستطيع السالمونيلا تلويث الغذاء وتسميمه بشكل يصيب آلاف الأشخاص بأمراض خيطرة على مستوى الجهاز الهضمي.