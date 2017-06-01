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بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 12:36 عاجل.. الجزائر بدون أنترنيت هذا الصباح.. وها علاش | دولي
عاجل.. الجزائر بدون أنترنيت هذا الصباح.. وها علاش
عرف الإنترنيت بتقنية الجيل الثالث، والرابع، يومه الأحد، بالجزائر، بعد حوالي ساعتين من انطلاق امتحانات ''البكالوريا''، اضطرابا في التدفق، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

"شوف تيفي "

عرف الإنترنيت بتقنية الجيل الثالث، والرابع، يومه الأحد، بالجزائر، بعد حوالي ساعتين من انطلاق امتحانات "البكالوريا"، اضطرابا في التدفق، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

وحسب موقع "النهار" الجزائري فإن التشويش، جاء بعد حالات الغش التي تم تسجيلها منذ مرور 15 دقيقة من توزيع أوراق الإمتحانات الخاصة بمادتي الرياضيات واللغة العربية عبر مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، باستعمال تقنية الجيل الثالث والرابع.

وأكد الموقع أن الدقائق الأولى من انطلاق الامتحانات في اليوم الأول لشهادة الباكالوريا، شهدت تداول أسئلة الرياضيات واللغة العربية بين المترشحين، الذين بدورهم تلقوا الإجابات من الخارج باستعمال هواتف النقال الذكية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الجزائر الرياضيات اللغة العربية الباكالوريا

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