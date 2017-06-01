مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات ﻿

شوف تيفي:
بعد قرار الامارات مقاطعة قطر،أصبح مشجعو نادى برشلونة مهددون بالسجن في دولة الإمارات العربية المتحدة في حال ارتداء قميص النادي الكتالوني الذى يحمل شعار طيران قطر ، على اعتبار أن ذلك يعني التعاطف معها.
وكما سبق و أشار لذلك "شوف تيفي" أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً رسميا يمنع التعاطف مع قطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على أن يتم معاقبة المخالف لذلك بالسجن 15 عاما و غرامة تصل إلى 500 ألف درهم .
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