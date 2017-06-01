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مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 12:27 مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات | دولي
مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات
بعد قرار الامارات مقاطعة قطر،أصبح مشجعو نادى برشلونة مهددون بالسجن في دولة الإمارات العربية المتحدة في حال ارتداء قميص النادي الكتالوني الذى يحمل شعار طيران قطر ، على اعتبار أن ذلك يعني التعاطف

شوف تيفي:


بعد قرار الامارات مقاطعة قطر،أصبح مشجعو نادى برشلونة مهددون بالسجن في دولة الإمارات العربية المتحدة في حال ارتداء قميص النادي الكتالوني الذى يحمل شعار طيران قطر ، على اعتبار أن ذلك يعني التعاطف معها.

وكما سبق و أشار لذلك "شوف تيفي" أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً رسميا يمنع التعاطف مع قطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على أن يتم معاقبة المخالف لذلك بالسجن 15 عاما و غرامة تصل إلى 500 ألف درهم .


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغب قطر السجن 15 سنة

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