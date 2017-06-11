مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

في جديد حادثة السير التي سبق و تطرقت لها شوف تيفي،لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 آخرين، ثمانية منهم إصابتهم بليغة في حادث انقلاب حافلة للركاب وقعت مساء أمس السبت بالمهدية .

"شوف تيفي"+"و م ع"

في جديد حادثة السير التي سبق و تطرقت لها شوف تيفي،لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 آخرين، ثمانية منهم إصابتهم بليغة في حادث انقلاب حافلة للركاب وقعت مساء أمس السبت بالمهدية .

وحسب السلطات المحلية ، فإن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء أمس حين انقلبت حافلة للركاب كانت قادمة من شاطىء المهدية في اتجاه الرباط مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا، حيث لفظ ثلاثة من الركاب أنفاسهم مجرد وصولهم الى المستشفى فيما أصيب ثمانية بجروح بليغة.

وأضاف المصدر ذاته ، أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

وحسب مصدر "شوف تيفي" بهذا الخصوص فإن القتلى الثلاثة هم سيدتان وشخص، أما المصابون فهم أشخاص كانوا يحاولون تقديم المساعدة عقب انقلاب سيارة القتلى وأشخاص آخرون كانوا بداخل حافلة نقل المسافرين والتي دهست بعض المتواجدين بعين المكان قبل أن تنقلب بدورها.



