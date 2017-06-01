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عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 12:00 عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر | دولي
عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر
أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية، أن طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد الحظر الذي فرض على هذه الدولة الخليجية الصغيرة من قبل السعودية والإمارات والبحرين، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"+"و م ع"


أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية، أن طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد الحظر الذي فرض على هذه الدولة الخليجية الصغيرة من قبل السعودية والإمارات والبحرين، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وقال الناطق شاهروخ نوش آبادي للوكالة الفرنسية "حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالى تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر"، موضحا أن "طائرة سادسة ستقلع اليوم الأحد.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام جزا ئرية، كشفت بدورها إرسال إمدادات إلى قطر عقب قيام دول خليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية معها.


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