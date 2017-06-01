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صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 11:51 صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان
نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو، يظهر أحد العمال الأجانب في السعودية وهو يتعرض للضرب من قبل أحد المواطنين السعوديين، بعد أن تم ضبطه وهو يتناول الطعام والشراب علنا خلال نهار رمضان.

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو، يظهر أحد العمال الأجانب في السعودية وهو يتعرض للضرب من قبل أحد المواطنين السعوديين، بعد أن تم ضبطه وهو يتناول الطعام والشراب علنا خلال نهار رمضان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المواطن السعودي، تهجم على العامل الأسيوي، وقام بتوجيه العديد من اللكمات له معبرا عن غضبه الشديد من العامل الذي لم يراع شعور الصائمين.

​وأكدت المصادر نفسها أن وزارة العمل والتنمية السعودية، تفاعلت مع الفيديو، وأشارت إلى أن المواطن السعودي، أهان العامل الأسيوي وأساء إليه، ولهذا فإنها قررت فتح تحقيق في الواقعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العمال الأجانب رمضان المواطن السعودي الصائمين العامل الأسيوي

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