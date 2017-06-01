حصاد يضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت المجهر وهذا ما أسفرت عنه عمليات المراقبة والتفتيش ‎ ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و21 أبريل الماضي والتي شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية أي حوالي %12 من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي و التي غطت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنتي عشرة، أكدت في شقها التربوي أن 63 بالمائة من عينة هاته المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، أما المؤسسات التي تعرف صعوبات في التسيير وستعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها ومواكبتها عن قرب تمثل 26% من المؤسساتت التي تمت زيارتها.



و أفاد البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن مؤسسات مخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، وتمثل 11% من مؤسسات هذه العينة.



أما فيما يتعلق بالجوانب الإدارية يشير البلاغ إلى أن 24 بالمائة من المؤسسات لا تعرف أية اختلالات أو تعرف نواقص بسيطة من مجموع المؤسسات التي تمت زيارتها , أما نسبة 48 بالمائة فهو عدد المؤسسات التي تعرف اختلالات متوسطة من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد، ومؤسسات تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للإجراءات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والتدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، وتمثل هذه المؤسسات 28% من العينة المنتقاة .

و أشار البلاغ ذاتها إلى أن مؤسسة واحدة تم توقيفها وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها.

كما تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي لسير مؤسسات التعليم الخصوصي، ومدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية وبالاختيارات التربوية والإدارية المنصوص عليها؛ وتسعى إلى تقديم مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز فعالية ونجاعة أداء هذه المؤسسات.



وقد غطت عملية التقييم والمراقبة، في شقها التربوي مجالات التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية، والالتزام بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي، وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والشراكات والتعاون؛ وفي شقها الإداري مجالات البنيات المادية والتجهيزات والموارد البشرية والتوثيق والتدبير الإداري والتنظيم.

هذا وستعمل الوزارة، من خلال المفتشية العامة للتربية والتكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي والإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى وكذا تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية والتربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي انسجاما مع غايات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل والمستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة وتحقيق الجودة التربوية، وتعزيزا لآليات المراقبة والتقييم لجميع البنيات التربوية والإدارية.







