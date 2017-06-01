عاجل :مابغاش يعطيها مصروف الدار..انتحرات فكازا ﻿

شوف تيفي:
عاشت مدينة الدارالبيضاء و بالضبط بمنطقة مديونة، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد على وقع، خبر صادم بعدما أقدمت زوجة في ريعان شبابها على وضع حد لحياتها شنقا داخل منزل والديها.
و تعود فصول القضية، بعدما دخلت الزوجة و زوجها حسب مصادر مقربة من العائلة، في نقاش حاد تطور إلى تبادل السب و الشتم بسبب عدم منحها مصروف رمضان، لتغادر بيت الزوجية في اتجاه منزل والديها.
و حسب ذات المصادر،عُثر على الزوجة تزامنا و موعد الفجر معلقة بحبل في غرفة على سطح منزل والديها.
سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا...
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