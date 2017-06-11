بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي ﻿

نشر الداعية المصري المعروف عمرو خالد على حسابه بتويتر تغريدة مثيرة، شبه من خلالها إغلاق الحدود مع قطر من طرف الدول الخليجية ومنع العلاقات معها، بحصار قوم قريش للنبي ''صلى الله عليه وسلم'' قبل أن يعمد

''شوف تيفي''



نشر الداعية المصري المعروف عمرو خالد على حسابه بتويتر تغريدة مثيرة، شبه من خلالها إغلاق الحدود مع قطر من طرف الدول الخليجية ومنع العلاقات معها، بحصار قوم قريش للنبي ''صلى الله عليه وسلم'' قبل أن يعمد على حذف هذه التغريدة لأسباب تبقى مجهولة.

وكتب عمرو خالد في تغريدته المحذوفة '' فرضت قريش حصار على النبي وصحابته في الوادي ومنعوا وصول أي طعام أو شراب لهم حتى أنهم اضطروا لأكل ورق الشجر''.

وانتشرت هذه التغريدة بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد عن دهشتهم من تشبيه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي ''صلى الله عليه وسلم''، موضحين أن الأمر يعتبر خطيرا وقد يثير غضب الدولة الخليجية وعلى رأسها السعودية من عمرو خالد.



