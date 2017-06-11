 بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات | دولي

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر | دولي

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان

حصاد يضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت المجهر وهذا ما أسفرت عنه عمليات المراقبة والتفتيش ‎ | مجتمع

حصاد يضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت المجهر وهذا ما أسفرت عنه عمليات المراقبة والتفتيش ‎

أحرار أوروبا غاضبون من هذا الوزير المغربي السابق وهذه هي التفاصيل | مجتمع

''أحرار'' أوروبا غاضبون من هذا الوزير المغربي السابق وهذه هي التفاصيل

عاجل :مابغاش يعطيها مصروف الدار..انتحرات فكازا | حوادث و حقوق

عاجل :مابغاش يعطيها مصروف الدار..انتحرات فكازا

بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي | دولي

بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي

​خطيرو بالصور: دراجتان ناريتان تحملان نفس الترقيم ببوزنيقة والأمن يدخل على الخط | حوادث و حقوق

​خطيرو بالصور: دراجتان ناريتان تحملان نفس الترقيم ببوزنيقة والأمن يدخل على الخط

الوطن غالي والخيانة رخيصة

بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 11:04 بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي | دولي
بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي
نشر الداعية المصري المعروف عمرو خالد على حسابه بتويتر تغريدة مثيرة، شبه من خلالها إغلاق الحدود مع قطر من طرف الدول الخليجية ومنع العلاقات معها، بحصار قوم قريش للنبي ''صلى الله عليه وسلم'' قبل أن يعمد

''شوف تيفي''


نشر الداعية المصري المعروف عمرو خالد على حسابه بتويتر تغريدة مثيرة، شبه من خلالها إغلاق الحدود مع قطر من طرف الدول الخليجية ومنع العلاقات معها، بحصار قوم قريش للنبي ''صلى الله عليه وسلم'' قبل أن يعمد على حذف هذه التغريدة لأسباب تبقى مجهولة.

وكتب عمرو خالد في تغريدته المحذوفة '' فرضت قريش حصار على النبي وصحابته في الوادي ومنعوا وصول أي طعام أو شراب لهم حتى أنهم اضطروا لأكل ورق الشجر''.

وانتشرت هذه التغريدة بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد عن دهشتهم من تشبيه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي ''صلى الله عليه وسلم''، موضحين أن الأمر يعتبر خطيرا وقد يثير غضب الدولة الخليجية وعلى رأسها السعودية من عمرو خالد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عمرو خالد قطر السعودية النبي الحصار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات | دولي

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر | دولي

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر

عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب | دولي

عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب

رغم الحصار الإقليمي...قطر تعلن دعمها لحماس وتستغرب موقف دول عربية | دولي

رغم الحصار الإقليمي...قطر تعلن دعمها لحماس وتستغرب موقف دول عربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد رأي الشارع المغربي في البرامج التلفزية الرمضانية | قنوات أخرى
منذ 6 ساعات

بالفيديو.. شاهد رأي الشارع المغربي في البرامج التلفزية الرمضانية

شاهد بالفيديو.. بنشيخة يضع 500 مليون كشرط جزائي في حالة فسخ عقده مع الرجاء.. | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. بنشيخة يضع 500 مليون كشرط جزائي في حالة فسخ عقده مع الرجاء..

بالفيديو.. تواصل عملية تصحيح امتحانات البكالوريا وإدخال النقط مباشرة في منظومة | قنوات أخرى

بالفيديو.. تواصل عملية تصحيح امتحانات البكالوريا وإدخال النقط مباشرة في منظومة

شاهد بالفيديو.. الشاطئ في رمضان فسحة ما قبل المغيب | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. الشاطئ في رمضان فسحة ما قبل المغيب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات | دولي
منذ 2 دقائق

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر | دولي

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.