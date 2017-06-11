​خطيرو بالصور: دراجتان ناريتان تحملان نفس الترقيم ببوزنيقة والأمن يدخل على الخط ﻿

أفلحت العناصر الأمنية التابعة لفرقة الدراجين بالمفوضية الأمينة ببوزنيقة زوال أمس السبت في توقيف شابين يمتطيان دراجتين ناريتين من الحجم الكبير تحملان لوحة الترقيم نفسها.

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أفلحت العناصر الأمنية التابعة لفرقة الدراجين بالمفوضية الأمينة ببوزنيقة زوال أمس السبت في توقيف شابين يمتطيان دراجتين ناريتين من الحجم الكبير تحملان لوحة الترقيم نفسها.

وذكرت مصادر محلية أن العناصر الأمنية وأثناء قيامها بجولة أمنية بشوارع المدينة أثارت انتباهها دراجتان ناريتان تحملان الترقيم ذاته, حيث تم توقيف أصحابها واقتيادهما إلى المفوضية من أجل فتح تحقيق في الموضوع والتعرف عن الدراجة الحقيقية ومزور اللوحة المعدنية.

وأفادت المصادر ذاتها أنه و بعد تعميق البحث تبين أن إحدى الدراجتين النارتين تم اقتناؤها من مدينة القنيطرة بدون أوراق فيما الثانية تتوفر على الأوراق وأن الشابين ينحدران من المدينة نفسها و لا ينتميان إلى أية عصابة للسرقة بواسطة الدراجة النارية حيث تم تحرير محضر في النازلة وإخلاء سبيلهما.