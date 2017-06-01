 عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب ﻿
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عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 10:39 عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب | دولي
عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب
نفت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التي تشرف على المؤسسات الخيرية في قطر اليوم الأحد دعم هذه المؤسسات للإرهاب وذلك بعد أيام من تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطوة التي اتخذتها بعض الدول العربية

شوف تيفي:

نفت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التي تشرف على المؤسسات الخيرية في قطر اليوم الأحد دعم هذه المؤسسات للإرهاب وذلك بعد أيام من تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطوة التي اتخذتها بعض الدول العربية للضغط على الدوحة جراء مزاعم بتمويلها متشددين.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر وضعت عشرات الشخصيات والمؤسسات التي يربطونها بقطر بقوائم الإرهاب بهدف تشديد الضغط على الدوحة.

وفرضت السعودية وحلفاؤها مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر الأسبوع الماضي بسبب ما يرونه دعما قطريا لإيران وجماعات متشددة وهي مزاعم تنفيها الدوحة.

وقالت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في بيان رسمي إنها ''تستنكر اتهام المنظمات الإنسانية القطرية بدعم الإرهاب''.

وأضافت ''لقد عملت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منذ إنشائها على وضع وتعزيز الإجراءات الإشرافية والرقابية التي تتبناها دولة قطر في مراقبة العمل الإنساني من أجل حمايته من مخاطر الاستغلال السيئ كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب''.

وكان ترامب اتهم قطر يوم الجمعة بأن ''لها تاريخ من تمويل الإرهاب على مستوى عال للغاية''.

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