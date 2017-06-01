رغم الحصار الإقليمي...قطر تعلن دعمها لحماس وتستغرب موقف دول عربية ﻿

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريح رسمي عبر قناة روسيا اليوم '' إن حركة ''حماس'' الفلسطينية مدرجة على قوائم ''الإرهاب'' في الولايات المتحدة، لكنّها بالنسبة للدول العربية (حركة

شوف تيفي وكالات



قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريح رسمي عبر قناة روسيا اليوم '' إن حركة ''حماس'' الفلسطينية مدرجة على قوائم ''الإرهاب'' في الولايات المتحدة، لكنّها بالنسبة للدول العربية (حركة مقاومة) '' مذكّراً بأنّ الحركة غير مدرجة على ''قوائم إرهاب'' مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف ''نحن ندعم الشعب الفلسطيني، ونستغرب كيف أصبحت حماس تهمة من قبل دول عربية''، مذكراً بأنّ قطر مكلّفة بتنسيق المصالحة الفلسطينية.

وجدّد وزير الخارجية القطري مواقف الدوحة إزاء عدم الاستسلام أمام الحملة التي تتعرّض لها، من محور أبوظبي ــ الرياض ــ القاهرة ــ المنامة، مشدّداً على أنّ قطر لن تقبل الوصاية، ولن تتفاوض على ما هو مرتبط بسيادتها، وأنها مستعدة للتفاوض فقط حول ما يتعلّق بالأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي.



هذا وقد أشادت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' بتصريحات وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي اعتبر فيها حماس ''حركة مقاومة شرعية بالنسبة للدول العربية كافة''، في تعليقه على الحملة التي تتعرّض لها بلاده، مستغرباً في ردّه كيف أصبح دعم حركة مقاومة فلسطينية ''تهمة''.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريح اليوم السبت، إن ''ذلك يعكس القيم والمبادئ الحقيقية التي تتحلى بها دولة قطر تجاه شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة''، مؤكدا أن تصريحات الوزير القطري تنٌم عن خلق عربي أصيل.