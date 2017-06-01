 رغم الحصار الإقليمي...قطر تعلن دعمها لحماس وتستغرب موقف دول عربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات | دولي

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر | دولي

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان

حصاد يضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت المجهر وهذا ما أسفرت عنه عمليات المراقبة والتفتيش ‎ | مجتمع

حصاد يضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت المجهر وهذا ما أسفرت عنه عمليات المراقبة والتفتيش ‎

أحرار أوروبا غاضبون من هذا الوزير المغربي السابق وهذه هي التفاصيل | مجتمع

''أحرار'' أوروبا غاضبون من هذا الوزير المغربي السابق وهذه هي التفاصيل

عاجل :مابغاش يعطيها مصروف الدار..انتحرات فكازا | حوادث و حقوق

عاجل :مابغاش يعطيها مصروف الدار..انتحرات فكازا

بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي | دولي

بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي

​خطيرو بالصور: دراجتان ناريتان تحملان نفس الترقيم ببوزنيقة والأمن يدخل على الخط | حوادث و حقوق

​خطيرو بالصور: دراجتان ناريتان تحملان نفس الترقيم ببوزنيقة والأمن يدخل على الخط

الوطن غالي والخيانة رخيصة

رغم الحصار الإقليمي...قطر تعلن دعمها لحماس وتستغرب موقف دول عربية

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 10:30 رغم الحصار الإقليمي...قطر تعلن دعمها لحماس وتستغرب موقف دول عربية | دولي
رغم الحصار الإقليمي...قطر تعلن دعمها لحماس وتستغرب موقف دول عربية
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريح رسمي عبر قناة روسيا اليوم '' إن حركة ''حماس'' الفلسطينية مدرجة على قوائم ''الإرهاب'' في الولايات المتحدة، لكنّها بالنسبة للدول العربية (حركة

شوف تيفي وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريح رسمي عبر قناة روسيا اليوم '' إن حركة ''حماس'' الفلسطينية مدرجة على قوائم ''الإرهاب'' في الولايات المتحدة، لكنّها بالنسبة للدول العربية (حركة مقاومة) '' مذكّراً بأنّ الحركة غير مدرجة على ''قوائم إرهاب'' مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف ''نحن ندعم الشعب الفلسطيني، ونستغرب كيف أصبحت حماس تهمة من قبل دول عربية''، مذكراً بأنّ قطر مكلّفة بتنسيق المصالحة الفلسطينية.

وجدّد وزير الخارجية القطري مواقف الدوحة إزاء عدم الاستسلام أمام الحملة التي تتعرّض لها، من محور أبوظبي ــ الرياض ــ القاهرة ــ المنامة، مشدّداً على أنّ قطر لن تقبل الوصاية، ولن تتفاوض على ما هو مرتبط بسيادتها، وأنها مستعدة للتفاوض فقط حول ما يتعلّق بالأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي.


هذا وقد أشادت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' بتصريحات وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي اعتبر فيها حماس ''حركة مقاومة شرعية بالنسبة للدول العربية كافة''، في تعليقه على الحملة التي تتعرّض لها بلاده، مستغرباً في ردّه كيف أصبح دعم حركة مقاومة فلسطينية ''تهمة''.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريح اليوم السبت، إن ''ذلك يعكس القيم والمبادئ الحقيقية التي تتحلى بها دولة قطر تجاه شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة''، مؤكدا أن تصريحات الوزير القطري تنٌم عن خلق عربي أصيل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قطر الموقف التصريحات حماس شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات | دولي

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر | دولي

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر

بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي | دولي

بالصورة..الداعية المعروف عمرو خالد يشبه قطع العلاقات مع قطر بحصار قريش للنبي

عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب | دولي

عاجل:قطر تنفي تمويل مؤسساتها الخيرية للإرهاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد رأي الشارع المغربي في البرامج التلفزية الرمضانية | قنوات أخرى
منذ 7 ساعات

بالفيديو.. شاهد رأي الشارع المغربي في البرامج التلفزية الرمضانية

شاهد بالفيديو.. بنشيخة يضع 500 مليون كشرط جزائي في حالة فسخ عقده مع الرجاء.. | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. بنشيخة يضع 500 مليون كشرط جزائي في حالة فسخ عقده مع الرجاء..

بالفيديو.. تواصل عملية تصحيح امتحانات البكالوريا وإدخال النقط مباشرة في منظومة | قنوات أخرى

بالفيديو.. تواصل عملية تصحيح امتحانات البكالوريا وإدخال النقط مباشرة في منظومة

شاهد بالفيديو.. الشاطئ في رمضان فسحة ما قبل المغيب | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. الشاطئ في رمضان فسحة ما قبل المغيب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات | دولي
منذ 6 دقائق

مثيــــــــر:15 سنة سجنا لمشجعي برشلونة بالإمارات

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..تفاصيل جديدة في فاجعة مهدية الطرقية.. وهذا عدد القتلى والمصابين

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر | دولي

عاجل..بعد الجزائر: إيران ترسل خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. شوفو أشنو وقع لشخص فْطر علنا نهار رمضان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.