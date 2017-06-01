هام للمغاربة.. طقس جد حار اليوم الأحد في هذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة إلى جد حارة مع بروز ظاهرة الشركي بكل من الريف، السايس، الهضاب والسهول الغربية، سوس، السفوح الجنوبية الشرقية وشمال شرق

''شوف تيفي''+''و م ع''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة إلى جد حارة مع بروز ظاهرة الشركي بكل من الريف، السايس، الهضاب والسهول الغربية، سوس، السفوح الجنوبية الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، هذا فضلا عن تكون كثل من الضباب أو الضباب محليا قرب السواحل مصحوبة بسحب منخفضة.

وسيلاحظ نمو سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية محلية خلال الزوال والمساء فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستبقى الأجواء مستقرة بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالبوغاز ومن القطاع الجنوبي إلى شرقية بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة عموما في باقي أرجاء البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 21 درجة بالمرتفعات وبالساحل الأطلسي والواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، ما بين 22 و 28 درجة بالسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل اللوكوس والشياضمة وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و 32 بأقصى الجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و44 درجة بسهول تادلة وتانسيفت وأقصى الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 35 و41 درجة بالريف وداخل اللوكوس والغرب ودكالة وعبدة وشياظمة وسوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و36 درجة بالسهول الأطلسية وبالمنطقة الشرقية، وما بين 23 و27 بالساحل المتوسطي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائج إلى قوي ما بين طنجة وأكادير وهادئ إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والداخلة، وهائجا في باقي المناطق.