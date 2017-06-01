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بالفيديو... تحت عنوان ''السحور قرب'' المالكي يعلن لائحة المكتب السياسي لحزب الوردة

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 03:47 بالفيديو... تحت عنوان السحور قرب المالكي يعلن لائحة المكتب السياسي لحزب الوردة | بوليتيك
بالفيديو... تحت عنوان ''السحور قرب'' المالكي يعلن لائحة المكتب السياسي لحزب الوردة
أعلن قبل قليل رئيس المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي، الحبيب المالكي لائحة أعضاء المكتب السياسي للحزب التي تبلغ 27 شخصا بينهم 9 نساء، أمام أعضاء المجلس الوطني الذين كانوا يؤكدون عليه إعادة أرقام

شوف تيفي

أعلن قبل قليل رئيس المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي، الحبيب المالكي لائحة أعضاء المكتب السياسي للحزب التي تبلغ 27 شخصا بينهم 9 نساء، أمام أعضاء المجلس الوطني الذين كانوا يؤكدون عليه إعادة أرقام الفائزين بالعضوية الجديدة، مستدركا بعدم ضبطه للأرقام بقول ''السحور قرب''.

وأعيد إنتخاب أعضاء سابقين بالمكتب السياسي خلال الولاية السابقة سواء في اللائحة الخاصة بالرجال أو النساء وجاءت الأسماء وفق الترتيب التالي حسب عدد أصوات المجلس الوطني...

فيما يخص النساء، حلت كاتبة الدولة رقية الدرهم في المرتبة الأولى ب 304، ثم خدوج السلاسي 265، ثم السعدية بنسهلي 255، - النزهة باكريم 223، ابتسام المراس 199ـ أمينة الطالبي 204، فتيحة سداس 227، حنان رحاب 197، وبديعة الراضي ب 176

أما فيما يخص اللائحة العامة، فجاء عبد الحميد جماهيري في المرتبة الأولى ب 365، ثم يونس مجاهد 363، عبد الكريم بنعتيق 320، محمد محب 278، محمد بن عبد القادر261،- جواد شفيق 252، المهدي مزواري 242، حسن نجمي 229ـ- محمد ملال 213،- مصطفى عجاب 213، صلاح المنوزي 205ـ - الراشدي 176،- ادريس الشطيبي طارق المالكي 169، عبد الحفيظ أميلي 170، سعيد بعزيز 147، احمد ابوه 159، القرقري مشيج 156 صوتا .

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