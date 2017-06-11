خطير.. عمارة بالدارالبيضاء تخلط ليها الماء لحلو مع الواد الحار وها أشنو وقع ليهم ﻿

أدى انفجار ''قادوس'' الواد الحار تحت أرض محل للأثاث المنزلي إلى اختلاط المياه العادية مع العادمة، مما يشكل خطرا على ساكنة العمارة المتواجدة في قلب المعاريف بالدار البيضاء.

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أدى انفجار ''قادوس'' الواد الحار تحت أرض محل للأثاث المنزلي إلى اختلاط المياه العادية مع العادمة، مما يشكل خطرا على ساكنة العمارة المتواجدة في قلب المعاريف بالدار البيضاء.

واشتكى سكان المنطقة لمدة أسبوعين، قبل أن تحل إلى عين المكان عناصر التدخل التابعة لشركة ليديك، في حين امتنعوا حسب أحد المتضررين من إصلاح ''القادوس'' المتواجد في قلب المحل المتواجد في قلب العمارة، بدعوى أنه غير تابع إليهم، في الوقت الذي نتج عنه أضرارا وخسائر مادية جسيمة.