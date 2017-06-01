مسيرات إحتجاجية ليلية بالريف طلبا لإطلاق سراح المعتقلين ﻿

نظمت بعد صلاة التراويح بحواضر مختلفة بإقليم الحسيمة مساء اليوم الأحد وقفات إحتجاجية ليلية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين عقب الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الحسيمة منذ واقعة إقتحام المسجد.

شوف تيفي



نظمت بعد صلاة التراويح بحواضر مختلفة بإقليم الحسيمة مساء اليوم الأحد وقفات إحتجاجية ليلية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين عقب الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الحسيمة منذ واقعة إقتحام المسجد.



وقام نشطاء الحراك بمدينة الحسيمة بنقل مكان إحتجاجهم بشكل مفاجئ إلى منطقة ''بباريو بالحسيمة'' عوض حي سيدي عابد الذي شهد مواجهات عنيفة بين بعض ''المخربين'' وقوات حفظ النظام في الايام الماضية.



كما نظمت وقفة إحتجاجية كذلك بمنطقة إمزورن التي شهدت هي الأخرى حالات عنف وصلت حد مهاجمة منزل لعنصر بالأمن وترويع عائلته، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.



فيما عرفت منطقة أيت حذيفة خروج بعض الشباب للإحتجاج ورفع شعارات تطالب بتنزيل الملف الحقوقي الذي وصفوه بالمشروع، وإطلاق سراح المعتقلين.