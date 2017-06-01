خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل ﻿

عرفت أحد شوارع مراكش صباح أمس السبت اعتداء سائح أجنبي على مواطن مغربي كان على متن دراجة نارية، حيث أشبعه وابل من السب والشتم.

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عرفت أحد شوارع مراكش صباح أمس السبت اعتداء سائح أجنبي على مواطن مغربي كان على متن دراجة نارية، حيث أشبعه وابل من السب والشتم.