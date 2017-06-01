 خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو... تحت عنوان السحور قرب المالكي يعلن لائحة المكتب السياسي لحزب الوردة | بوليتيك

بالفيديو... تحت عنوان ''السحور قرب'' المالكي يعلن لائحة المكتب السياسي لحزب الوردة

فيديو طريف...بنكيران تايدير السيلفيات مع الناس مباشرة بعد صلاة التراويح | بوليتيك

فيديو طريف...بنكيران تايدير السيلفيات مع الناس مباشرة بعد صلاة التراويح

خطير.. عمارة بالدارالبيضاء تخلط ليها الماء لحلو مع الواد الحار وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطير.. عمارة بالدارالبيضاء تخلط ليها الماء لحلو مع الواد الحار وها أشنو وقع ليهم

مسيرات إحتجاجية ليلية بالريف طلبا لإطلاق سراح المعتقلين | بوليتيك

مسيرات إحتجاجية ليلية بالريف طلبا لإطلاق سراح المعتقلين

خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل

مجموعة ليبية مسلحة تقول إنها اطلقت سراح سيف الاسلام القذافي | دولي

مجموعة ليبية مسلحة تقول إنها اطلقت سراح سيف الاسلام القذافي

يا ربي السلامة..حافلة تْقطع ليها الفران فالطريق وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حافلة تْقطع ليها الفران فالطريق وهذه حصيلة الضحايا

10 آلاف إطار تربوي يحتجون بالدارالبيضاء تحت شعار لا لخوصصة التعليم | مجتمع

10 آلاف إطار تربوي يحتجون بالدارالبيضاء تحت شعار '' لا لخوصصة التعليم''

هذا ما قررته السلطات البريطانية في حق جثة الانتحاري يوسف الزغبة | دولي

هذا ما قررته السلطات البريطانية في حق جثة الانتحاري يوسف الزغبة

الوطن غالي والخيانة رخيصة

خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 03:04 خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل
عرفت أحد شوارع مراكش صباح أمس السبت اعتداء سائح أجنبي على مواطن مغربي كان على متن دراجة نارية، حيث أشبعه وابل من السب والشتم.

شوف تيفي

عرفت أحد شوارع مراكش صباح أمس السبت اعتداء سائح أجنبي على مواطن مغربي كان على متن دراجة نارية، حيث أشبعه وابل من السب والشتم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. عمارة بالدارالبيضاء تخلط ليها الماء لحلو مع الواد الحار وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطير.. عمارة بالدارالبيضاء تخلط ليها الماء لحلو مع الواد الحار وها أشنو وقع ليهم

يا ربي السلامة..حافلة تْقطع ليها الفران فالطريق وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حافلة تْقطع ليها الفران فالطريق وهذه حصيلة الضحايا

حضيو راسكم .. شوكولاتة مشهورة في قلب فضيحة صناعية | حوادث و حقوق

حضيو راسكم .. شوكولاتة مشهورة في قلب فضيحة صناعية

عقرب ترسل مسؤول جماعي إلى المستعجلات ووزارة الصحة آوت | حوادث و حقوق

عقرب ترسل مسؤول جماعي إلى المستعجلات ووزارة الصحة آوت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. هذه حقيقة المشروب الذي يتناوله رامز جلال في رامز تحت الأرض | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

بالفيديو.. هذه حقيقة المشروب الذي يتناوله رامز جلال في ''رامز تحت الأرض''

بث مباشر.. لرامز تحت الارض - الحلقة 15 | قنوات أخرى

بث مباشر.. لرامز تحت الارض - الحلقة 15

التسجيل الكامل لمباراة الكاميرون vs المغرب - تصفيات افريقيا 2019 - جواد بدة | الشوط الثاني | زووم

التسجيل الكامل لمباراة الكاميرون vs المغرب - تصفيات افريقيا 2019 - جواد بدة | الشوط الثاني

بالفيديو..شاهد أكبر مسيرة للمثليين في تل أبيب‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شاهد أكبر مسيرة للمثليين في تل أبيب‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو... تحت عنوان السحور قرب المالكي يعلن لائحة المكتب السياسي لحزب الوردة | بوليتيك
منذ 50 دقيقة

بالفيديو... تحت عنوان ''السحور قرب'' المالكي يعلن لائحة المكتب السياسي لحزب الوردة

فيديو طريف...بنكيران تايدير السيلفيات مع الناس مباشرة بعد صلاة التراويح | بوليتيك

فيديو طريف...بنكيران تايدير السيلفيات مع الناس مباشرة بعد صلاة التراويح

خطير.. عمارة بالدارالبيضاء تخلط ليها الماء لحلو مع الواد الحار وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطير.. عمارة بالدارالبيضاء تخلط ليها الماء لحلو مع الواد الحار وها أشنو وقع ليهم

مسيرات إحتجاجية ليلية بالريف طلبا لإطلاق سراح المعتقلين | بوليتيك

مسيرات إحتجاجية ليلية بالريف طلبا لإطلاق سراح المعتقلين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.