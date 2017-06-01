خطير وبالفيديو.. سائح أجنبي يعتدي على مواطن مغربي في مراكش وهذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي
عرفت أحد شوارع مراكش صباح أمس السبت اعتداء سائح أجنبي على مواطن مغربي كان على متن دراجة نارية، حيث أشبعه وابل من السب والشتم.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.