مجموعة ليبية مسلحة تقول إنها اطلقت سراح سيف الاسلام القذافي ﻿

أعلنت مجموعة ليبية مسلحة أنها اطلقت سراح سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في بيان نشرته مساء يومه السبت على فيسبوك.

شوف تيفي: وكالات

أعلنت مجموعة ليبية مسلحة أنها اطلقت سراح سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في بيان نشرته مساء يومه السبت على فيسبوك.

وقالت ''كتيبة ابو بكر الصديق'' وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) ان سيف الاسلام اطلق سراحه مساء الجمعة ''الموافق الرابع عشر من رمضان'' طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان الشرق الليبي.

واوضحت الكتيبة في بيانها ''قررنا اخلاء سبيل السيد سيف الاسلام معمر القذافي وهو حر طليق ونؤكد على انه غادر مدينة الزنتان''.

وتوجد مذكرة توقيف دولية في حق سيف الاسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الاشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا. وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته. وحكم عليه في يوليو 2015 بالاعدام بمحكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011