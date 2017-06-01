يا ربي السلامة..حافلة تْقطع ليها الفران فالطريق وهذه حصيلة الضحايا ﻿

نجت سيدتين من حادثة سير انقلبت على إثرها السيارة التي كانوا على متنها، لكنهم للأسف لقوا حتفهم بعد دهسهم من طرف حافلة قطعت فراملها بالمهدية.

''شوف تيفي''

نجت سيدتين من حادثة سير انقلبت على إثرها السيارة التي كانوا على متنها، لكنهم للأسف لقوا حتفهم بعد دهسهم من طرف حافلة قطعت فراملها بالمهدية.

وقال مصدر ''شوف تيفي'' أن سيارة انقلبت بسيدتين، حيث تمت مساعدتهما على الخروج من السيارة المنقلبة، غير أن سيناريو الحادثة سيتغير، بعد أن تعطلت فرامل حافلة كانت قادمة بسرعة، لتحصد أرواح السيدتين وشخص ثالث كان منهمك في مساعدتهما، وتصيب أيضا نفرا ممن كانوا يساعدونهما وتدهس السيارات التي كانت متوقفة للمساعدة..

وحسب المصدر ذاته فإن بعض الركاب أزعجوا سائق الحافلة بأن يسرع لأنهم متأخرون، وفي المنحدر ربما لم يجد سائق الحافلة المهترئة الكابح يعمل فكان ما كان.