10 آلاف إطار تربوي يحتجون بالدارالبيضاء تحت شعار '' لا لخوصصة التعليم'' ﻿

في تصعيد جديد،خاض الأساتذة والأطر المنتمين لحركة 10 آلاف إطار زوال يومه السبت على الساعة الرابعة والنصف بساحة ماريشال بالدارالبيضاء ،وقفة احتجاجية مطالبين من خلالها بحقوقهم

شوف تيفي

في تصعيد جديد،خاض الأساتذة والأطر المنتمين لحركة 10 آلاف إطار زوال يومه السبت على الساعة الرابعة والنصف بساحة ماريشال بالدارالبيضاء ،وقفة احتجاجية مطالبين من خلالها بحقوقهم

وحسب موفد شوف تيفي إلى عين المكان، فإن هؤلاء الأطر يُطالبون بادماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء صيغة التعاقد، وذلك تحت شعار لا لخوصصة المدرسة العمومية.

هذا وأَضاف مصدرنا، أن هذه الوقفة الإحتجاجية جرت تحت إنزال أمني مُكثف بكل من ساحة ماريشال وساحة النصر بعدما كان مقررا أن تنطلق من ساحة النصر.