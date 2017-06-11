هذا ما قررته السلطات البريطانية في حق جثة الانتحاري يوسف الزغبة ﻿

وافقت السلطات البريطانية اليوم السبت بنقل جثة الانتحاري الثالث في أحداث لندن الأخيرة إلى المغرب، من أجل دفنه في مسقط رأسه بمدينة فاس.

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وافقت السلطات البريطانية اليوم السبت بنقل جثة الانتحاري الثالث في أحداث لندن الأخيرة إلى المغرب، من أجل دفنه في مسقط رأسه بمدينة فاس.

وكشفت مصادر مطلعة أن جثة الانتحاري ستصل المغرب في غضون الساعات المقبلة، حيث التمس والده من السفارة البريطانية تمكينه من دفن ابنه في معقل رأسه بفاس.

يشار إلى أن هجوم لندن بدأ عندما دهست الشاحنة المشاة على جسر لندن بريدج قبل أن تصطدم بصور أمام حانة باروبوي اند بانكر ثم ترجلوا منها وبدأوا في طعن المارة ومرتادي الحانات والمطاعم قبل أن تقتلهم الشرطة بالرصاص بعد 8 دقائق من تلقي أول مكالمة استغاثة.