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بالفيديو...فرانس24 تُفبرك صور لإحتجاجات فاتح ماي الماضي لنقل الأوضاع بالحسيمة

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 01:45 بالفيديو...فرانس24 تُفبرك صور لإحتجاجات فاتح ماي الماضي لنقل الأوضاع بالحسيمة | بوليتيك
بالفيديو...فرانس24 تُفبرك صور لإحتجاجات فاتح ماي الماضي لنقل الأوضاع بالحسيمة
بتث قناة فرانس 24 الناطقة بالفرنسية مقطع فيديو مصور من طرف طاقمها، يوثق للوقفات الإحتجاجية والأوضاع التي تشهدها بعض مناطق الريف، خاصة مدينة الحسيمة منذ اعتقال الرؤوس المدبرة و''النواة'' كما أسمتها

شوف تيفي

بتث قناة فرانس 24 الناطقة بالفرنسية مقطع فيديو مصور من طرف طاقمها، يوثق للوقفات الإحتجاجية والأوضاع التي تشهدها بعض مناطق الريف، خاصة مدينة الحسيمة منذ اعتقال الرؤوس المدبرة و''النواة'' كما أسمتها ذات القناة لما سمي ''بحراك الريف''.

وإستغلت القناة خلال إعدادها للتغطية من عين المكان صورا لمسيرات إحتجاجية سلمية لعمال منخرطون بالمركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل وهم يحتجون في عيدهم الأممي في فاتح ماي من سنة 2016 وتؤكد أنها وقفات مجسدة للحراك التي تعرفه مدينة الحسيمة, في انتهاك تام لأخلاقيات المهنة وتصرف ينم على أن القناة بعيدة كل البعد عن الحياد المهني في نقل ورصد ما يجري بالحسيمة وهذا نقاش آخر لأنها ليست المرة الأولى التي تنهج فيه هذه القناة مثل هاته السلوكات في كل القضايا التي تشهدها بلادنا .

 

 

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