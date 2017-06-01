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الوزيرة رقية الدرهم تنافس زوجة برلماني على مقعد بالمكتب السياسي لحزب الوردة

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 01:39 الوزيرة رقية الدرهم تنافس زوجة برلماني على مقعد بالمكتب السياسي لحزب الوردة | بوليتيك
الوزيرة رقية الدرهم تنافس زوجة برلماني على مقعد بالمكتب السياسي لحزب الوردة
كشف مصدر '' لشوف تيفي'' أن كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية فشلت في حسم تواجدها بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي منذ الدور الأول للإنتخابات التي إنطلقت عشية اليوم لإختيار أعضاء المكتب

شوف تيفي

كشف مصدر '' لشوف تيفي'' أن كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية فشلت في حسم تواجدها بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي منذ الدور الأول للإنتخابات التي إنطلقت عشية اليوم لإختيار أعضاء المكتب السياسي للحزب من قبل أعضاء المجلس الوطني.

وأفادت ذات المصادر، أن كاتبة الدولة، ستتنافس في الدور الثاني مع ناشطة أمازيغية وزوجة البرلماني السابق عن إقليم تزنيت، خلافا للبرلمانية الحالية حنان رحاب وأمينة الطالبي اللذان ضمنا التواجد إلى جانب إدريس لشكر في اللائحة الخاصة بالنساء.

وستحسم الإنتخابات التي تشرف على نهايتها أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي أعلى هيئة تنفيذية بالحزب، فيما ضمن كل من الوزير الحالي عبد الكريم بن عتيق والمهدي المزواري ومحمد بن عبد القادر تواجدهما في المكتب السياسي منذ الدور الأول في اللائحة الخاصة بالرجال.

‫شوف تيفي

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الإتحاد المكتب السياسي الإنتخابات شوف تيفي

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