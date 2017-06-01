رسميا...عزيز الرباح يؤكد انعقاد اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي قريبا ويكذب كواليس ''لوائح الكريمات'' ﻿

تحت عنوان '' كواليس الكذب في شهر الصدق''، نشر قبل قليل عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير عزيز الرباح تدوينة على حائطه بالفايسبوك ''قبيل انعقاد الأمانة العامة لحزب المصباح''، يكذب ما

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تحت عنوان '' كواليس الكذب في شهر الصدق''، نشر قبل قليل عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير عزيز الرباح تدوينة على حائطه بالفايسبوك ''قبيل انعقاد الأمانة العامة لحزب المصباح''، يكذب ما نشر إعلاميا حول ''كواليس نشر لوائح الكريمات في سياق غير مفهوم'' .



وهاجم الوزير مزود الإعلام بهذه المعلومة، بأنه ''لا يستحق الاحترام هو ومن معه لأنه يحاول كل مرة توجيه سهامه عبثا إلي شخصيا لتشويه صورتي أمام الرأي العام والمناضلين''، مضيفا وفق التدوينة '' بأنه يحاول بخبثه وسمومه اختيار الزمن خاصة قبيل إنعقاد الأمانة العامة وإيهام الرأي العام بوجود توتر بيني وبين الأمين العام وفي كل مرة يخيب مسعاه''.



وتابع الوزير إنتقاذه اللاذع في تعليقه على الفايسبوك، تحت عنوان جزئي ''قبيل انعقاد الأمانة العامة لحزب المصباح'' ''بأن المسرب لا يستحق أن يكون مقربا من بنكيران الذي علمنا أن المجالس أمانة بل هو متسلل يسترق السمع وينشر الكذب'' مختتما تدوينته بالقول '' إنني على يقين أن صاحب الكواليس المختلقة لن يتوقف لأن المناسبة شرط ولأن كولساته تحولت إلى مرض مزمن ...على أية من لم يستحي في كذبه في رمضان سيختلق كواليس أخرى أشد خبثا في الآتي من الايام''.