حضيو راسكم .. شوكولاتة مشهورة في قلب فضيحة صناعية ﻿

أعلنت شركة مارس لصناعة الشوكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها مثل غالاكسي، ومالتيزرز، وتيزرز، ومنسترلز، من الأسواق العالمية ''لاحتمال احتوائها على السلمونيلا''.

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أعلنت شركة مارس لصناعة الشوكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها مثل غالاكسي، ومالتيزرز، وتيزرز، ومنسترلز، من الأسواق العالمية ''لاحتمال احتوائها على السلمونيلا''.

وحذرت الشركة من أن المنتوجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وإيرلندا ''يجب ألا تتناول''، وفقا لما ذكرته ''بي بي سي''، اليوم السبت.

و جاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السلمونيلا في مكونات الشوكولاتة.