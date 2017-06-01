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حضيو راسكم .. شوكولاتة مشهورة في قلب فضيحة صناعية

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 01:30 حضيو راسكم .. شوكولاتة مشهورة في قلب فضيحة صناعية | حوادث و حقوق
حضيو راسكم .. شوكولاتة مشهورة في قلب فضيحة صناعية
أعلنت شركة مارس لصناعة الشوكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها مثل غالاكسي، ومالتيزرز، وتيزرز، ومنسترلز، من الأسواق العالمية ''لاحتمال احتوائها على السلمونيلا''.

شوف تيفي

أعلنت شركة مارس لصناعة الشوكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها مثل غالاكسي، ومالتيزرز، وتيزرز، ومنسترلز، من الأسواق العالمية ''لاحتمال احتوائها على السلمونيلا''.

وحذرت الشركة من أن المنتوجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وإيرلندا ''يجب ألا تتناول''، وفقا لما ذكرته ''بي بي سي''، اليوم السبت.
و جاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السلمونيلا في مكونات الشوكولاتة.

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شوكولاتة صناعة مارس إيرلندا

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