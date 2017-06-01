صمت إدارة mbc عن حقيقة عدم ظهور وائل كفوري مع نيشان يوسع البلبلة ويخلق الجدل في الفايسبوك ﻿

مازالت حلقة ''رامز تحت الأرض'' التي عرفت حضور الفنان اللبناني وائل كفوري، الذي وجد نفسه ضحية مقالب الفنان المصري رامز جلال، بغض النظر عن حقيقة الفبركة التي قيل عنها الكثير.

شوف تيفي

مازالت حلقة "رامز تحت الأرض" التي عرفت حضور الفنان اللبناني وائل كفوري، الذي وجد نفسه ضحية مقالب الفنان المصري رامز جلال، بغض النظر عن حقيقة الفبركة التي قيل عنها الكثير.

لكن عدم ظهور وائل كفوري مع الإعلامي نيشان حسب فقرات البرنامج أثار الكثير من الجدل، ووسع هوة البلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق كشفت مصادر عربية اليوم السبت أن السبب يعود لطلب وائل كفوري نفسه من القائمين على البرنامج بعدم الظهور مع نيشان من الأساس، بينما أكد البعض أن نيشان هو الذي رفض أن يستضيف وائل كفوري أو أن يكون طرفا في المقلب، نظرا لأنه يجمعه به علاقة صداقة قوية فلم يرغب في التورط معه.

وفي ظل عدم ظهور أي توضيح رسمي من القائمين على البرنامج المذكور أو من القناة، فإن الإشاعات مرشحة للاتساع أكثر، حول حقيقة وجود خلافات بين نيشان وكفوري.