مثير.. القذافي يظهر مرة أخرى بقلب ليبيا وهذه هي التفاصيل ﻿

أعلنت جماعة ليبية مسلحة اليوم السبت أنها أطلقت سراح سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نونبر 2011.

شوف تيفي

أعلنت جماعة ليبية مسلحة اليوم السبت أنها أطلقت سراح سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نونبر 2011.

وذكرت ما تسمى بكتيبة أبو بكر الصديق، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها "أطلقت سراح سيف الإسلام القذافي مساء الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان"، ليصبح بذلك حرا طليقا.

وكانت محكمة في طرابلس قد حكمت بالإعدام على سيف الإسلام القذافي في عام 2015 بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة ضد حكم والده، ورفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.