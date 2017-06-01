عقرب ترسل مسؤول جماعي إلى المستعجلات ووزارة الصحة آوت ﻿

بات من الضروري أن تتدخل وزارة الصحة في مدينة سيدي قاسم، من أجل القضاء على العقارب التي تحيط بمجموعة من المناطق ضواحي ووسط الإقليم.

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بات من الضروري أن تتدخل وزارة الصحة في مدينة سيدي قاسم، من أجل القضاء على العقارب التي تحيط بمجموعة من المناطق ضواحي ووسط الإقليم.

وفي هذا السياق تعرض موظف بالجماعة الحضرية لسيدي قاسم،مساء أمس الجمعة للسعة عقرب بالمقبرة الاسلامية بحي صحراوة ،مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم لتلقي العلاجات الضرورية، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحادث وقع أثناء عملية دفن فتاة انتحرت هي الأخرى في المنطقة، بسبب الزواج، حيث عاين جموع المشيعين للجنازة تواجد مجموعة من العقارب بمحيط الدفن بالمقبرة ،مما يستدعي تجنيد آليات حفظ الصحة.