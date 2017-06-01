رسميا..إحالة السلفي الحداثي'' المرتضى إعمراشن'' على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أنه تمت إحالة السلفي الحداثي وأحد الوجوه المعروفة في الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف مؤخرا ''المرتضى إعمراشن'' على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة،أنه تمت إحالة السلفي الحداثي وأحد الوجوه المعروفة في الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف مؤخرا "المرتضى إعمراشن" على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تباشر تدابير نقل المعتقل في هذه اللحظات.



وجاء إعتقال السلفي المعروف بمدينة الحسيمة وفايسبوكيا، عشية اليوم السبت بجوار ملعب ميمون العرصي بمدينة الحسيمة، من طرف عناصر من الشرطة القضائية، حيث سبق للمعتقل أن أكد في تدوينة سابقة على صفحته بالفايسبوك، أن الشرطة سألت عنه في بيت جده بمدينة الحسيمة.